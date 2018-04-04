Ловчев: Если Каррера завоюет третий трофей в России — это большое достижение

«Спартак» станет чемпионом, если победит «Анжи» и «Урал». И Кубок возьмет»

Когда «Спартак» попросил перенести матч, многие тогда возмущались. Другие играли, но это был не футбол, а мучение. «Спартак» ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался пунктом регламента. Сейчас команда набрала форму и провела очень хороший матч на плохом поле. Но о поле — ниже.

«Спартак» выиграл последние матчи, хотя мы справедливо критиковали команду за не очень выразительную игру. Но как бы то ни было, команда набрала ход, набрала уверенность. И мы увидели в этом матче, как заработала эта атакующая тройка, так она работала в лучших поединках осени и чемпионского сезона. А когда «Спартак» атакует, он отодвигает игру подальше от своих ворот, нагрузка на защиту резко снижается и ее ошибки не так заметны. Был пропущен гол на последней минуте, но к этому времени игра была сделана. «Спартак» главный фаворит этого розыгрыша кубка. Он остался один из элиты и отдувается за всю премьер-лигу.

Важно, что забил Промес. В прошлом матче он неважно играл, но голевой момент создал. Тоже набирает форму. Это хорошо — ведь чемпионская гонка возобновилась.

Конечно, сейчас престиж кубка страны упал. В мое время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Каррера в России уже выиграл два трофея — чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение!

САМАРА — ФУТБОЛЬНЫЙ ГОРОД

Вездеходы! «Спартак» на ужасном поле обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

Теперь про поле. В Ростове ведь тоже был неважный газон. Такое впечатление, что в городах, где построили новые стадионы к чемпионату мира, махнули рукой на поля на старых аренах. Вот и в Самаре газон был ужасный. Я уже слышал разговоры, что там всегда были плохие поля. Это не так. Я ведь в конце 70-х отыграл большую часть сезона за «Крылья Советов» Куйбышев. И скажу, что поле там было хорошее. Во всяком случае, в теплые месяцы года. Я тогда забил 13 голов в 21 матче. Правда, это была первая лига. Но могу сказать, что Самара — футбольный город.