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Бентанкур: «Второй гол Роналду и удаление Дибалы стали для нас двойным ударом»
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Бентанкур: «Второй гол Роналду и удаление Дибалы стали для нас двойным ударом» 

SPORT24.ru 47 минут назад
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал домашнее поражение от ”Реала” (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в этой встрече оформил нападающий Криштиану Роналду, забив второй гол красивым ударом в падении через себя на 64-й минуте. Спустя 2 минуты туринцы остались в меньшинстве после удаления Пауло Дибалы.
”До второго гола Роналду «Ювентус» был в игре. Однако этот мяч и удаление Дибалы стали для нас двойным ударом. Роналду показал свой уровень. Он не позволит вам уйти с поля просто так”, — приводит слова Бентанкура Football Italia.
Видео второго гола Роналду
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