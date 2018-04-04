Бентанкур: «Второй гол Роналду и удаление Дибалы стали для нас двойным ударом»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал домашнее поражение от ”Реала” (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль в этой встрече оформил нападающий Криштиану Роналду , забив второй гол красивым ударом в падении через себя на 64-й минуте. Спустя 2 минуты туринцы остались в меньшинстве после удаления Пауло Дибалы

”До второго гола Роналду «Ювентус» был в игре. Однако этот мяч и удаление Дибалы стали для нас двойным ударом. Роналду показал свой уровень. Он не позволит вам уйти с поля просто так”, — приводит слова Бентанкура Football Italia.

Видео второго гола Роналду