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Родриго Бентанкур: «0:3 от „Реала“? Я рад играть на таком уровне»
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Родриго Бентанкур: «0:3 от „Реала“? Я рад играть на таком уровне» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур после разгромного поражения от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов назвал ключевыми моментами встречи второй гол Криштиану Роналду и удаление его одноклубника Пауло Дибалы. Хавбек туринцев отметил, что продолжает работать над собой.
— До второго гола Роналду мы играли правильно, а затем было удаление Дибалы — это стало тяжелым ударом, — цитирует Football Italia Бентанкура. — Я постоянно стараюсь становиться лучше. В любом случае, я рад играть на таком уровне.
Ответный матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 11 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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