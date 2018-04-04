Юпп Хайнкес: «Бавария» должна прибавлять, если хочет выиграть Лигу чемпионов

Напомним, игра прошла в Испании и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.

"Мы теряли мяч слишком часто и не сохраняли структуру игры в середине поля — это позволило «Севилье» создавать моменты.