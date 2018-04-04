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Юпп Хайнкес: «Бавария» должна прибавлять, если хочет выиграть Лигу чемпионов
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Юпп Хайнкес: «Бавария» должна прибавлять, если хочет выиграть Лигу чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, игра прошла в Испании и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.
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"Мы теряли мяч слишком часто и не сохраняли структуру игры в середине поля — это позволило «Севилье» создавать моменты.
Во втором тайме мы прибавили и в конце добыли заслуженную победу. С психологической точки зрения было очень важно быстро сравнять счет, пускай даже нам немного повезло в том моменте. Тем не менее, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять", — цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА.
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 Ещё 4 источника 
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