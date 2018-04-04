Мюллер: «Бавария» позволила сопернику создать слишком много моментов"

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча с «Севильей» (2:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры. «Бавария» позволила соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе. В перерыве Хайнкес был недоволен, да и команда тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене", — сказал Мюллер.

Ответный матч пройдёт в Мюнхене 11 апреля.