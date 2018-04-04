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Томас Мюллер: «Бавария» позволяла «Севилье» слишком много, Хайнкес в перерыве был недоволен"
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Томас Мюллер: «Бавария» позволяла «Севилье» слишком много, Хайнкес в перерыве был недоволен" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:1) отметил, что команда в первой половине отыграла плохо. По его словам, в перерыве главный тренер Юпп Хайнкес был недоволен действиями футболистов.
— Наша команда — сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры, — приводит пресс-служба УЕФА слова Мюллера. — Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе. В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене.
Севилья — Бавария
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