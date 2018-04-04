Дани Карвахаль: «Мой навес на Роналду получился хорошим. Этот гол войдет в историю» 

Защитник "Реала" Дани Карвахаль после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0) отметил, что произошедшее на поле лучше всего характеризуют аплодисменты туринских болельщиков в адрес Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль в этой игре, забив один из мячей «ножницами».
— Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты на трибунах в адрес Криштиану, — приводит пресс-служба УЕФА слова Карвахаля. — Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему хорошим получился удар. Этот гол войдет в историю.
Ювентус — Реал