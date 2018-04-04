Ещё
Дани Карвахаль: «Мой навес на Роналду получился хорошим. Этот гол войдет в историю»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дани Карвахаль: «Мой навес на Роналду получился хорошим. Этот гол войдет в историю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Реала" Дани Карвахаль после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0) отметил, что произошедшее на поле лучше всего характеризуют аплодисменты туринских болельщиков в адрес Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль в этой игре, забив один из мячей «ножницами».
— Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты на трибунах в адрес Криштиану, — приводит пресс-служба УЕФА слова Карвахаля. — Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему хорошим получился удар. Этот гол войдет в историю.
Ювентус — Реал
Спорт-Экспресс: последние новости
Андреа Барцальи: "Второй гол Роналду был словно из Playstation" Серхио Рамос: "Криштиану забил просто голище! Он в великолепной форме" Кто станет главным тренером "Спартака"?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Олимпийский чемпион Тетюхин ушел из спорта1
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение