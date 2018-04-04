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Карвахаль: игру «Реала» лучше всего характеризуют аплодисменты «Ювентус стэдиум»
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Карвахаль: игру «Реала» лучше всего характеризуют аплодисменты «Ювентус стэдиум» 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль после первого четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (3:0) отметил, что игру мадридцев оценили даже трибуны «Ювентус стэдиум», которые аплодировали Криштиану Роналду.
«Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты, которыми болельщики «Ювентуса» наградили Криштиану. Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему классным получился удар. Этот гол войдет в историю», — приводит слова Карвахаля пресс-служба УЕФА.
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