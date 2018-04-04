Широков: «Симпатизирую всем своим бывшим командам. За исключением одной»

Экс-футболист сборной России Роман Широков заявил, что симпатизирует всем своим бывшим командам, кроме одной. О каком клубе идет речь, Широков не пояснил.

«Вы поиграли в четырех командах, занимающих в турнирной таблице места со второго по пятое. Признайтесь, какому клубу сейчас принадлежит ваше сердце?» — спросили Широкова в интервью.

«Честно говоря, не знаю, кому принадлежит сердце. Скажу так: симпатизирую всем своим бывшим командам. За исключением одной», — ответил Широков, слова которого приводит.