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Широков: «Симпатизирую всем своим бывшим командам. За исключением одной»
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Широков: «Симпатизирую всем своим бывшим командам. За исключением одной» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Экс-футболист сборной России Роман Широков заявил, что симпатизирует всем своим бывшим командам, кроме одной. О каком клубе идет речь, Широков не пояснил.
«Вы поиграли в четырех командах, занимающих в турнирной таблице места со второго по пятое. Признайтесь, какому клубу сейчас принадлежит ваше сердце?» — спросили Широкова в интервью.
«Честно говоря, не знаю, кому принадлежит сердце. Скажу так: симпатизирую всем своим бывшим командам. За исключением одной», — ответил Широков, слова которого приводит.
Во время игровой карьеры Широков выступал за «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар», которые в настоящее время занимают в чемпионате России места со второго по пятое соответственно. Лидирует «Локомотив», поиграть в котором Роману не довелось.
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