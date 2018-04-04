Матс Хуммельс: «Нужно признать, „Баварии“ повезло с первым голом»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:1) отметил, что соперник лучше провел первый тайм. По его словам, мюнхенцам повезло с первым голом, которые в свои ворота забил полузащитник севильцев Хесус Навас.

— Для нас не было ничего удивительного в том, как «Севилья» провела первый тайм, когда выглядела лучше нас, — приводит пресс-служба УЕФА слова Хуммельса. — Мы видели их матч в Манчестере, тренер предупреждал нас, так что мы были готовы. Нам повезло с первым голом, нужно это признать. Но перед нашим вторым мячом мог забить Хави Мартинес . Впрочем, мне бы хотелось, чтобы мы некоторые вещи делали лучше. Значит, нужно над этим поработать перед ответным матчем.

Севилья — Бавария