Матс Хуммельс: «Нужно признать, „Баварии“ повезло с первым голом» 

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:1) отметил, что соперник лучше провел первый тайм. По его словам, мюнхенцам повезло с первым голом, которые в свои ворота забил полузащитник севильцев Хесус Навас.
— Для нас не было ничего удивительного в том, как «Севилья» провела первый тайм, когда выглядела лучше нас, — приводит пресс-служба УЕФА слова Хуммельса. — Мы видели их матч в Манчестере, тренер предупреждал нас, так что мы были готовы. Нам повезло с первым голом, нужно это признать. Но перед нашим вторым мячом мог забить Хави Мартинес. Впрочем, мне бы хотелось, чтобы мы некоторые вещи делали лучше. Значит, нужно над этим поработать перед ответным матчем.
Севилья — Бавария