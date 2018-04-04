Экс-тренер сборной России по футболу рассказал о значимости Кубка России 

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение по поводу предстоящего матча четвертьфинала Кубка России между московским "Спартаком" и самарскими «Крыльями Советов». Слова специалиста передает газета «Известия».
"Борьба за Кубок России нисколько не противоречит гонке в ФНЛ. Вообще я считаю неправильным делить турниры на важные и неважные. Победа над «Спартаком» будет для игроков «Крыльев» новым опытом и дополнительной мотивацией, которая даст им позитивные эмоции на оставшуюся часть сезона и поможет решить все стоящие перед ними задачи на эту весну.
Так что настрой у самарцев будет боевой, и Тихонов вполне может остановить красно-белых на пути к Кубку, поставить им шлагбаум", — заявил Игнатьев.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал фаворита матча четвертьфинала Кубка России по футболу.