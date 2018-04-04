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Еремин выразил мнение о возможной смене тренера в «Бруклин Нетс»
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Еремин выразил мнение о возможной смене тренера в «Бруклин Нетс» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Советский и российский баскетболист, тренер Станислав Еремин прокомментировал информацию о том, что «Бруклин Нетс» планирует выкупить контракт с россиянином Тимофеем Мозговым. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Тяжело обсуждать контракт Тимофея. Думаю, он сам и его агенты разберутся в этой непростой ситуации. Важно понимать, что почти за год работы Мозгов не нашел общего языка с главным тренером. Это тревожный момент.
Зная характер Тимофея, могу сказать, что он очень любит баскетбол. И постоянно сидеть в запасе, даже получая за это очень большие деньги, не тот вариант, на который он согласится", — сказал эксперт.
Также тренер отметил, что команда может сменить тренера из-за неудавшегося сезона.
"Посмотрим, найдут ли стороны компромисс. Возможно, после такого неудачного сезона «Бруклин» решит сменить тренера", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в «Бруклине» задумываются о возможности выкупить контракт Мозгова.
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