Еремин выразил мнение о возможной смене тренера в «Бруклин Нетс»

Советский и российский баскетболист, тренер Станислав Еремин прокомментировал информацию о том, что «Бруклин Нетс» планирует выкупить контракт с россиянином Тимофеем Мозговым. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Тяжело обсуждать контракт Тимофея. Думаю, он сам и его агенты разберутся в этой непростой ситуации. Важно понимать, что почти за год работы Мозгов не нашел общего языка с главным тренером. Это тревожный момент.

Зная характер Тимофея, могу сказать, что он очень любит баскетбол. И постоянно сидеть в запасе, даже получая за это очень большие деньги, не тот вариант, на который он согласится", — сказал эксперт.

Также тренер отметил, что команда может сменить тренера из-за неудавшегося сезона.

"Посмотрим, найдут ли стороны компромисс. Возможно, после такого неудачного сезона «Бруклин» решит сменить тренера", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «Бруклине» задумываются о возможности выкупить контракт Мозгова.