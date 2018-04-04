Тарханов: «Таким духом победителя, как в „Спартаке“, даже „Зенит“ похвастать не может» 

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, комментируя отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара», высказался в том числе о ”Спартаке” и ”Зените”.
«Меня очень удивила эта отставка. Но это решение руководства клуба, смысла нет никакого это обсуждать.
Если говорить о причинах неудач «Краснодара», то здесь, наверное, сказывается неопытность. Допустим ЦСКА, несмотря на тяжелые времена, как и раньше, умеет вырывать победы. А у «Краснодара» духа победителя нет, а без соответствующей ауры добротный подбор исполнителей ничего не дает.
Вот в «Спартаке» этот самый дух победителя имеется. Я когда-то работал там: когда заезжаешь в Тарасовку, ни о чем, кроме футбола, ты не думаешь. Поэтому в любом состоянии команда выходила и билась за победу.
Даже «Зенит» таким похвастать не может», — цитирует Тарханова.