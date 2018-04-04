Экс-тренер сборной России по футболу заявил о необходимости перемен в команде

"Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно", — сказал экс-тренер.

Также Романцев рассказал о мероприятии в Государственной Думе России , посвященному финансированию профессиональных клубов.

"На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали свое мнение о вопросах финансирования. Все это правильно. Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее", — отметил он.