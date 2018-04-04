Крылья Советов — Спартак: прогноз на победу москвичей с очень вкусным коэффициентом

«Крылья Советов» — "Спартак" . Прогноз на матч 1/4 финала Кубка России (04.04.2018, 17:30 мск).

В перенесённом четвертьфинальном матче Кубка России самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» разыграют последнюю путёвку в полуфинал турнира. Победитель этой пары уже через две недели сыграет с «Тосно» за выход в финал. Напомним, что матч в Самаре должен был состояться ещё в конце февраля, но тогда «красно-белые» отказались выходить на поле, по причине слишком низкой температуры, и встреча была перенесена. «Спартак» остаётся фаворитом этой пары — букмекеры предлагают коэффициент 1.32.

"Крылья Советов"

"Крылья Советов" активно сражаются за путёвку, которая может возвратить их в Премьер-лигу после годичного отсутствия. Трио лидеров ФНЛ за 8 туров до конца чемпионата разделяет всего лишь 1 очко. Две команды получат прямые путёвки в элитную лигу, в то время как одному неудачнику придётся играть переходные матчи, так что Кубок России по идее не должен быть приоритетным турниром для самарцев. Но команда Андрея Тихонова находится в отличной форме, выиграв 4 весенних матча при одном ничейном результате. Ничья эта случилась полторы недели назад дома с конкурентом за путёвку в РФПЛ «Оренбургом» (0:0). В минувший же уик-энд «Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов» (2:0).

Если же вспоминать турнирный путь в Кубке России, то сперва «крылышки» прошли «Сызрань-2003» (2:0), затем в драматическом 120-минутном матче обыграли дома московский «Локомотив» (3:2), а в 1/8 финала на выезде обыграли ещё одну команду из Премьер-лиги — «Рубин» (2:1).

"Спартак"

"Спартак" сыграл на один матч больше весной, нежели «Крылья», но начали «красно-белые» на 16 дней раньше. Начало было неудачным — вылет в 1/16 финала Лиги Европы от испанского «Атлетика» (1:3, 2:1) и ничья в матче чемпионата в дерби с «Локомотивом» (0:0), где нужно было побеждать, дабы повысить шансы догнать в чемпионской гонке «железнодорожников». После этого команда Массимо Карреры начала побеждать, но весьма натужно — сперва была вырвана победа на последних минутах в домашнем матче со «СКА-Хабаровском» (1:0), затем выездной успех с «Рубином» (2:1), с ещё одним решающим голом в концовке матча, а в прошлую субботу «Спартак» дома обыграл «Тосно» (2:1).

В Кубке России на предыдущих двух стадиях москвичи выигрывали убедительно своих соперников, сперва разобравшись в гостях с «Кубанью» (2:0), благодаря дублю Промеса, а затем разгромив дома «Спартак-Нальчик» (5:2) с дублем Мельгарехо и голами Пашалича, Кутепова и автоголом соперника.

Где смотреть матч

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» будет показан в прямом эфире сразу на трёх телеканалах — «Матч ТВ», «Наш футбол» и «Матч! Планета», начиная с 17:25 по московскому времени. Также в это время уже будет доступна текстовая трансляция на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Разумеется, «Крылья Советов» серьёзно уступает «Спартаку» по статистике личных встреч: +6=9-33, разница мячей 38:99. В последний раз команды встречались в позапрошлом сезоне, и тогда спартаковцы выиграли дома 1:0, а в Самаре «крылышки» неожиданно разгромили москвичей со счётом 4:0, но это не спасло их от вылета в ФНЛ.

Интересные факты

"Крылья Советов" на предыдущих стадиях турнира прошли «Сызрань-2003» (2:0), «Локомотив» (3:2) и "Рубин" (2:1);

"Крылья Советов" имеют 8-матчевую беспроигрышную серию (+6=2-0, 14:4);

"Крылья Советов" имеют 13-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+10=3-0, 23:6);

В последних четырёх матчах «Крылья Советов» не пропускали;

В десяти из последних 12-ти очных встреч «Крыльев Советов» и «Спартака» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;

"Спартак" на предыдущих стадиях турнира прошёл «Кубань» (2:0) и «Спартак-Нальчик» (5:2);

В последние 10 лет в матчах Кубка России если «Спартак» забивает в гостях, то обязательно проходит дальше;

"Спартак" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию на внутренней арене (+13=6-0, 30:12).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"

"Крылья Советов" могут упереться в этом матче, но всё же силёнок после сложного выезда в Тамбов может не хватить, и «Спартак», благодаря свежести, должен дожать самарцев во втором тайме и добыть победу. Поставим в этом матче на позицию НП2, на которую букмекеры предлагают очень вкусный коэффициент. Наш прогноз: «Результат 1-го тайма / Результат матча» (Ничья / Победа «Спартака») — коэффициент 4.75 Михаил КРИПАК

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17:30 04.04.2018

Крылья Советов — Спартак Москва