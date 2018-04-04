Хавбек «Севильи»: Мы победили в Манчестере, все может быть

Сегодня, 3 апреля, испанский клуб уступил в первом матче 1/4 финала мюнхенской «Баварии». Встреча прошла в Севилье и завершилась победой гостей (2:1). Юпп Хайнкес: «Бавария» должна прибавлять, если хочет выиграть Лигу чемпионов "Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент. В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников. Обычно мы владеем мячом намного больше, чем «Бавария» позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене", — цитирует француза пресс-служба УЕФА Ответная игра между командами состоится 11 апреля.