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Стивен Н'Зонзи: «В Мюнхене „Севилья“ постарается сделать то же самое, что и в Манчестере»
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Стивен Н'Зонзи: «В Мюнхене „Севилья“ постарается сделать то же самое, что и в Манчестере» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи после первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2) отметил, что команда во второй половине устала от давления соперника. Он отметил, что команда постарается победить на выезде, как сделала это в 1/8 финала с "Манчестер Юнайтед" (2:1).
— Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент, — приводит пресс-служба УЕФА слова Н'Зонзи. — В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников. Обычно мы владеем мячом намного больше, чем «Бавария» позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене.
Севилья — Бавария
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