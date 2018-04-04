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Тренер «Севильи» Монтелла: во втором тайме моя команда подсела
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Тренер «Севильи» Монтелла: во втором тайме моя команда подсела 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Наставник испанского клуба «Севилья» Винченцо Монтелла, чья команда уступила в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» (1:2), отметил, что его футболистам не очень повезло. Первый мяч в ворота хозяев стал автоголом, а второй случился на фоне усталости испанцев.
"Нам не повезло, — цитирует Монтеллу Спортс.Ru. — Мы старались показать свои лучшие качества, но «Бавария» чрезвычайно сильна. У нее не было моментов в первом тайме, а мы действовали очень опасно. Жаль, что проиграли, но будем бороться до конца".
"Нам не повезло в эпизодах с голами «Баварии», но мы должны принять это. Мы немного устали во втором тайме, но это нормально. Мы отдали много сил в первом тайме и после перерыва практически не угрожали чужим воротам. Но я должен сказать, что мы очень гордимся своей игрой", — отметил наставник «Севильи».
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