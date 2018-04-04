Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» в погоне за «Детройтом» 

В Коламбусе на Nationwide Arena завершился очередной матч игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Местные «Блю Джакетс» принимали «Детройт Рэд Уингз» и после 20 минут игры уступали 1:4. Но «синие жакеты» не сдались и сумели вырвать ничью в основное время и победу в овертайме — 5:4.
Организатором погони во многом стал российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин. Он дважды ассистировал партнеру Эткинсону, когда тот забивал, а затем забросил сам, причем в самый нужный момент: при счете 3:4. Ассистентом Панарина стал вратарь «Блю Джакетс» Сергей Бобровский. А в овертайме победу хозяевам принес гол Дюбуа.