Сергей Семак: «Перед переездом в Уфу ходил в церковь»

Совсем недавно футбольные болельщики узнали о том, что Сергей Семак останется в башкирской столице еще на один сезон. Руководство клуба было довольно результатами наставника, и договор со специалистом продлили. По словам самого Семака, в Уфе большая семья спортсмена уже обустроилась.

— Мы живем за городом. К такому решению пришли не сразу. Когда предложили поработать в Уфе, я планировал переехать один, а потом перевезти жену и семерых детей. Но супруга решила, что нужно ехать вместе, — рассказал Сергей Семак изданию Sports.ru . — Сначала поселились в двух номерах, после переехали в квартиру в центре, но места не хватало. Сейчас поселились за городом.

День Сергея Семака очень насыщен: рано утром он увозит троих–четверых детей по школам, остальных ребят в кружки и секции сопровождает водитель. Потом тренер спешит к команде, а вечером забирает детей и спешит домой. Год назад решение переехать в Башкирию пришлось семье непросто.

— У меня есть духовный наставник в Петербурге. Познакомился с ним лет восемь назад. С тех пор обращаюсь к нему, когда надо принять важное решение. И детей приучаем. Каждое воскресенье стараемся ходить в храм. Вера для меня — то, без чего жить нельзя. Она дает гармонию. Перед сном мы всей семьей читаем молитвы, — делится футболист.

Сергей Семак — не только известный футболист и перспективный тренер, но и отечц семерых детей. А в 2016 году в семье Семаков появилась приемная дочка Таня, девочка с ограниченными возможностями.

— Взять в семью девочку из детдома мы с супругой хотели всегда. Если ты можешь кому-то помочь — делай это. Супруга выбрала Таню и однажды привела в дом. Мы полюбили ее, для нас все дети родные. Было трудно в первое время, — рассуждает Сергей. — в Уфе, да и в России пока мало возможностей для таких детей, но мы стараемся справляться. Жаль, помочь Тане нельзя. У нее сложное заболевание — синдром русалки, она никогда не сможет ходить.

Помимо насыщенной личной и профессиональной жизни, специалист занимается благотворительностью: посещает и спонсирует детдома, руководит фондом. По словам Семака, в Уфе не хватает времени на культурную жизнь, в Петербурге с этим было проще. О завершении карьеры тренера футболисту задумываться рано, но Сергей Семак уже строит планы, как однажды переедет в деревню и обзаведется фермой.