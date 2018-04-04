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В Балахте открылся модернизированный молодежный центр
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В Балахте открылся модернизированный молодежный центр 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После реконструкции в молодежном центре было создано пространство для медиалаборатории с оборудованием для звукозаписи и производства видеофильмов, подготовлены помещения для работы разных молодежных объединений. В здании появилось и необходимое оборудование для инвалидов.
Коллектив молодежного центра прошел курс повышения квалификации, разработана персональная программа развития учреждения.
Как отметил на открытии центра Александр Усс, Балахтинский район — один из самых активных в крае в плане работы с молодежью. Но старая база не позволяла развернуть ее в полной мере. Сейчас, с открытием центра, у молодых людей появились новые возможности для самореализации.
В Красноярском крае работают 72 молодежных центра разной специализации. Формат работы учреждений требует обновления, поскольку меняются и интересы и запросы молодых людей.
Фото: пресс-служба краевого правительства
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