В Балахте открылся модернизированный молодежный центр

После реконструкции в молодежном центре было создано пространство для медиалаборатории с оборудованием для звукозаписи и производства видеофильмов, подготовлены помещения для работы разных молодежных объединений. В здании появилось и необходимое оборудование для инвалидов.

Коллектив молодежного центра прошел курс повышения квалификации, разработана персональная программа развития учреждения.

Как отметил на открытии центра Александр Усс , Балахтинский район — один из самых активных в крае в плане работы с молодежью. Но старая база не позволяла развернуть ее в полной мере. Сейчас, с открытием центра, у молодых людей появились новые возможности для самореализации.

В Красноярском крае работают 72 молодежных центра разной специализации. Формат работы учреждений требует обновления, поскольку меняются и интересы и запросы молодых людей.

Фото: пресс-служба краевого правительства