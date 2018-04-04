Металлурги «Уралкуза» провели семейный спортивный фестиваль

На заводской базе отдыха «Уральской кузницы» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел» ) состоялся спортивный фестиваль, в котором приняли участие сотрудники предприятия и их семьи.

Семейный спортивный фестиваль «По щучьему велению» прошел на берегу озера Большой Кисегач. Центральным событием фестивальной программы стал турнир по подледной рыбной ловле. Рыбацкая удача улыбнулась представителю энергоцеха Алексею Гулидову, который получил переходящий кубок и звание лучшего рыболова сроком на один год — до следующего турнира.

Для семейных команд состоялась эстафета «Большие гонки», финалом которой стало построение самой высокой конструкции из подручных вещей, в ход шли тюбинги, санки и даже лопаты для уборки снега. Также прошел конкурс костюмов по мотивам русских народных сказок. На фестивале с вокальной программой перед коллегами выступили самодеятельные артисты «Уралкуза».

«Семейный фестиваль на берегу озера Большой Кисегач мы провели в этом году во второй раз. Надеемся, что праздник спортивного азарта и прекрасного настроения займет достойное место в календаре традиционных культурно-массовых и спортивных мероприятий «Уральской кузницы», — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.