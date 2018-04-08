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Сейвы вратаря-любителя признаны лучшими в регулярном чемпионате НХЛ
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Сейвы вратаря-любителя признаны лучшими в регулярном чемпионате НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Чикаго Блэкхоукс»
Сейвы вратаря-любителя из «Чикаго Блэкхоукс» Скотта Фостера признаны лучшими в регулярном чемпионате Нацональной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Фостер подписал соглашение с клубом перед матчем регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» из-за травмы основного вратаря Антона Форсберга. В третьем периоде встрече резервный голкипер Колин Делиа также получил повреждение. За 14 минут на льду Фостер отразил все семь бросков по своим воротам, а «Чикаго» одержал победу (6:2).
Также в десятку лучших сейвов вошел отраженный бросок вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина была признано лучшей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.
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