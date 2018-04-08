Сейвы вратаря-любителя признаны лучшими в регулярном чемпионате НХЛ

Сейвы вратаря-любителя из «Чикаго Блэкхоукс» Скотта Фостера признаны лучшими в регулярном чемпионате Нацональной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Фостер подписал соглашение с клубом перед матчем регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» из-за травмы основного вратаря Антона Форсберга . В третьем периоде встрече резервный голкипер Колин Делиа также получил повреждение. За 14 минут на льду Фостер отразил все семь бросков по своим воротам, а «Чикаго» одержал победу (6:2).

Также в десятку лучших сейвов вошел отраженный бросок вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина была признано лучшей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.