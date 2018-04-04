Подросток-великан (231 см!) мечтает стать легендой баскетбола

Этот подросток из Румынии уже настоящая звезда интернета. Сейчас семнадцатилетний Роберт Боброцки играет в США и уверенно двигается к своей мечте — стать знаменитым баскетболистом.

Но начиналось все не так радужно.

Когда мальчику было пять лет, отец Роберта (в прошлом баскетболист, выступал за румынскую сборную) стал учить мальчика играть в баскетбол. В 12 лет мальчик уже перерос своего папу и стал предметом многочисленных медицинских исследований.

Сначала врачи были уверены, что у мальчика сильный гормональный дисбаланс, однако позже списали все на генетику. У парня действительно были существенные предпосылки к такому внешнему виду: рост папы — 216 сантиметров, а мамы — 183.

В 14 лет жизнь мальчика кардинально меняется: его замечает итальянский баскетбольный клуб, и он переезжает жить в Италию. Однако к тому времени Роберт весил всего 83 килограмма, что очень мало для его роста. Мальчику была прописана специальная диета для набора веса. Ему приходилось принимать пищу семь раз в день, а в его рацион входили макароны и даже конфеты. Тренировки для Роберта были также разработаны с учетом его особенностей.

Однажды глава баскетбольной академии из олимпийского центра подготовки США Бобби Боссман связался с Робертом. Ему очень понравилась игра парня, которую он сумел оценить по роликам из Сети. После переговоров Роберт переехал в Огайо и стал частью новой университетской команды.

Сейчас Роберт ведет жизнь обычного студента, хорошо учится, знает четыре языка, живет в кампусе и много тренируется, чтобы добиться своей главной мечты — попасть в NBA.

У парня есть неплохие шансы добиться поставленной цели. Несмотря на то что из-за своей худобы парень сильно выделяется на паркете, это его нисколько не смущает. У Роберта хорошие отношения с ребятами из команды, которые дали ему прозвище Большой Боб.

Сейчас Роберт очень много тренируется и уверенно двигается к своей мечте.

Посмотрите на самого высокого в мире тинейджера, у которого есть все шансы стать суперзвездой баскетбола!

Фото: mvpmagazyn.pl