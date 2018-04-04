«Волки» гостят на «Камп Ноу»: «Барселона» сразится с «Ромой»

«Барселона» — «Рома»

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Данни Маккели (Голландия)

Двумя матчами в среду продолжатся первые игры 1/4 финала в Лиге Чемпионов. Один из них пройдет на «Камп Ноу», где «Барселона» будет принимать итальянскую «Рому». Однозначным фаворитом предстоящей встречи выступает лидер испанской Ла Лиги, который находится в отличной спортивной форме и имеет шансы в текущем сезоне сделать требл. Римляне же проводят неплохой второй круг, однако будущие гости заметно уступают сопернику, как в игровых компонентах, так и по составу.

Каталонский клуб ровно проводит нынешний сезон. В чемпионате Испании у команды нет никаких проблем. За 30 сыгранных туров «Барселона» не потерпела ни одного поражения, а ближайший преследователь, которым является «Атлетико», отстает уже на девять пунктов.

Не менее убедительно выглядели «сине-гранатовые» и в Лиге Чемпионов. За шесть поединков группового этапа каталонцы пропустили только один гол, правда и забили только девять. В основном «Барселона» в группе забивала в домашних стенах. На «Камп Ноу» каталонцы нанесли поражение «Ювентусу» (3:0), «Спортингу» (2:0) и «Олимпиакосу» (3:1). Именно благодаря домашней победе со счетом 3:0 прошла команда Эрнесто Вальверде и «Челси» в предыдущем раунде турнира.

Лионель Месси восстановился после травмы, приняв участие в матче против «Севильи» в прошедшую субботу. Более того, он забил второй гол своей команды, принеся «Барселоне» ничью (2:2). Под вопросом участие в предстоящем поединке Серхио Бускетса , Дюка Диня и Серхи Сампера. Филиппе Коутиньо не сыграет в этом матче, поскольку был заигран за «Ливерпуль».

У римлян сезон складывается намного сложнее. В Серии А римский клуб далек от борьбы за чемпионский титул. «Рома» сейчас идет на третьей строчке, однако от лидера отстает уже на 18 очков. Главной задачей в национальном чемпионате будет удержаться в первой четверке, ведь «Интер» и «Лацио» всего в нескольких очках позади.

В последнем матче Серии А римляне сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). На 17-й минуте Найнгголан получил травму и был заменен, поэтому пока неизвестно, сможет ли он помочь своей команде на «Камп Ноу».

Что же касается непосредственно Лиги Чемпионов, то здесь «волки» на пути к четвертьфиналу сначала преодолели непростой групповой этап, опередив «Челси», «Атлетико» и «Карабах», после чего в 1/8 финала не без проблем, но все-таки переиграли «Шахтер» за счет домашней победы.

В последний раз команды встречались между собой на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2015/16. Первый матч в Риме завершился вничью (1:1). Зато в ответном поединке «Барселона» при своих болельщиках уничтожила «Рому» со счетом 6:1, пропустив единственный гол от Джеко на 92-й минуте, который ничего уже не решал.

Интересные факты противостояния «Барселоны» и «Ромы»:

"Рома" дважды в истории доходила до четвертьфинала и оба раза не сумела пройти дальше

"Барселона" не проигрывает дома в Лиге Чемпионов на протяжении 25 игр В пяти последних матчах на «Камп Ноу» каталонцы пропустили один мяч Беспроигрышная серия римлян длится 5 игр Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Л. Суарес, Месси.

"Рома": Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави, Перотти, Джеко.

Прогноз на матч «Барселона» — «Рома»:

"Барселона" не проигрывает на своем поле в текущем сезоне. На «Камп Ноу» каталонцы в 10 из последних 12 поединков сохранили ворота на замке. «Рома» не проигрывает в последних пяти матчах, обыграв «Наполи» и донецкий «Шахтер». Тем не менее, стоит напомнить о том, что «Барселона» крупно обыграла римлян в их последней встрече в столице Каталонии, и очевидно, что подопечные Эрнесто Вальверде подходят к этому матчу в статусе безоговорочного фаворита.

Не сомневаются в успехе «Барселоны» и букмекеры, принимая ставки на победу хозяев поля с коэффициентом — 1.23. Вероятность другого результата весьма низкая: на ничью, в среднем — 7.00 баллов, а на успех гостей средний коэффициент — 13 баллов.