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«Крылья Советов» — «Спартак». Начало текстовой трансляции — 17.30 мск
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«Крылья Советов» — «Спартак». Начало текстовой трансляции — 17.30 мск 

Советский спорт 1 час назад
Встреча состоится в рамках 1/4 финала Кубка России, а "Советский спорт" проведет ее текстовую трансляцию.
Отметим, что игра должна была состояться 28 февраля, но клубы договорились о ее переносе из-за погодных условий.
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