«Крылья Советов» — «Спартак». Начало текстовой трансляции — 17.30 мск

Встреча состоится в рамках 1/4 финала Кубка России, а "Советский спорт" проведет ее текстовую трансляцию.

Отметим, что игра должна была состояться 28 февраля, но клубы договорились о ее переносе из-за погодных условий.