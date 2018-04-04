Сражение на «Сан-Сиро»: «Милан» принимает «Интер»

«Милан» — «Интер»

Стадион: «Сан-Сиро»

Начало матча: 19:30 Арбитр: Марко Ди Белло

Сегодня состоится матч 27 тура Серии А между «Миланом» и «Интером», который был перенесен из-за смерти капитана «Фиорентины» Давида Астори. «Милан» за это время успел вылететь из Лиги Европы, а в чемпионате страны выиграть два матча, после чего проиграть «Ювентусу», «Интер» же стал одним из клубов, который убил интригу в Серии А, притормозив «Наполи» (0:0). Клубы из Милана ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Гаттузо отстает от четвертого места, на котором как раз и расположился «Интер», на восемь очков, поэтому отчетный матч — это последний шанс для красно-черных продолжить борьбу за место в главном клубном турнире Европы. Однако даже если у «Милана» не получится совершить финальный рывок и выйти на четвертое место, стоит похвалить тренера Дженнаро Гаттузо, который пришел в команду в середине сезона и сумел вдохнуть новую жизнь в команду.

"Интер" в случае победы над «Миланом» отнюдь не гарантирует себе место в топ-4, так как его главные соперники — римские «Рома» и «Лацио» дышат в спину. Команда Спаллетти очень много очков потеряла в конце прошлого года и начале нынешнего, когда на протяжении восьми матчей не могла победить. В целом же «Интер» — это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (10 ничьих), если бы не эти потери очков, черно-синие могли бы составить конкуренции «Наполи» и «Ювентусу», однако на данный момент состав команды не позволяет вести борьбу за победу в Серии А. «Интеру» необходимо усиление состава, так как на данный момент в обойме команды фактически только 15 человек.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 220 матчей: 78 побед у «Интера», 76 — у «Милана», 66 ничьих.

В матче первого круга «Интер» выиграл 3:2, но «Милан» после этого выбил своего сегодняшнего соперника из Кубка Италии.

"Милан" не проигрывает «Интеру» с 2012 года, если является номинальным хозяином.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди.

Прогноз на матч «Милан» — «Интер»:

"Милан" находится в неплохой форме, однако и «Интер» преодолел кризис и готов дать бой команде Гаттузо. Снова начали забивать Перишич и Икарди, которые за две последние игры забили восемь голов, но если «Милан» сумеет остановить этих двух футболистов, соперник будет нейтрализован. Других вариантов в атаке у Спаллетти нет, на счету аргентинца и хорвата 33 гола из 50 общекомандных.

Букмекеры предлагают на победы «Милана» и «Интера» коэффициент 2.75, на ничью — 3.40.