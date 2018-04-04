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«Барселона» — «Рома». Текстовая трансляция стартует в 21.45 мск
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«Барселона» — «Рома». Текстовая трансляция стартует в 21.45 мск
Советский спорт
1 час назад
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Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 21.45 мск.
"Советский спорт"
проведет ее текстовую трансляцию.
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