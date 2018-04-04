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Чемпиона мира по MMA Дамир Исмагулов дал мастер-класс в Бузулуке
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Чемпиона мира по MMA Дамир Исмагулов дал мастер-класс в Бузулуке 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чемпион по смешанным единоборствам (MMA) по версии М-1 Global Дамир Исмагулов провел мастер-класс в Бузулуке. Перенять опыт бойца команды New Stream (выступает под эгидой РОО «Новый Поток», входящей в New Stream Group) и авторской школы «Шторм» оренбургского клуба «Боец» пришли более 30 спортсменов.
В ходе тренировки Д. Исмагулов продемонстрировал различные техники боя, показал варианты бросков, удары и уклоны.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, смешанные единоборства стали популярны в Оренбурге недавно. Толчок к активному развитию данного вида спорта дали приход в регион New Stream Group и создание одноименной команды. В Бузулуке секция ММА открылась в октябре 2017 года. Спустя пять месяцев у начинающих спортсменов появилась уникальная возможность потренироваться под руководством титулованного бойца команды New Stream.
Обладатель чемпионского пояса по версии М-1 Global Дамир Исмагулов родился в Первомайском районе Оренбурга. Бузулук, по словам спортсмена, близок ему по духу и крови. Показать на собственном примере, что при большом желании и стремлении покоряются все высоты, — это, уверен чемпион, главный результат подобных встреч.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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