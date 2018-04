Чемпиона мира по MMA Дамир Исмагулов дал мастер-класс в Бузулуке

Чемпион по смешанным единоборствам (MMA) по версии М-1 Global Дамир Исмагулов провел мастер-класс в Бузулуке. Перенять опыт бойца команды New Stream (выступает под эгидой РОО «Новый Поток», входящей в New Stream Group) и авторской школы «Шторм» оренбургского клуба «Боец» пришли более 30 спортсменов.

В ходе тренировки Д. Исмагулов продемонстрировал различные техники боя, показал варианты бросков, удары и уклоны.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, смешанные единоборства стали популярны в Оренбурге недавно. Толчок к активному развитию данного вида спорта дали приход в регион New Stream Group и создание одноименной команды. В Бузулуке секция ММА открылась в октябре 2017 года. Спустя пять месяцев у начинающих спортсменов появилась уникальная возможность потренироваться под руководством титулованного бойца команды New Stream.

Обладатель чемпионского пояса по версии М-1 Global Дамир Исмагулов родился в Первомайском районе Оренбурга. Бузулук, по словам спортсмена, близок ему по духу и крови. Показать на собственном примере, что при большом желании и стремлении покоряются все высоты, — это, уверен чемпион, главный результат подобных встреч.