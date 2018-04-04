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В Уфе бесплатно можно будет проверить весы, очки и тонометры
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В Уфе бесплатно можно будет проверить весы, очки и тонометры 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимцы в честь Всемирного дня здоровья 6 апреля могут бесплатно проверить измерительные приборы.
Жители города смогут прийти с 10:00 до 12:00 в Госцентр стандартизации, метрологии и испытаний и принести тонометры (приборы для измерения давления), глюкометры (измерение сахара), напольные весы и даже очки. Каждый прибор проверит специалист.
— Сотрудники центра проверят, правильно ли приборы показывают результат. А очки исследуют на искривления. Уфимцам дадут советы, как правильно и без ущерба для здоровья пользоваться всеми приборами, — сообщили в центре.
Центр находится на бульваре Ибрагимова, 82.
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