В Уфе бесплатно можно будет проверить весы, очки и тонометры

Уфимцы в честь Всемирного дня здоровья 6 апреля могут бесплатно проверить измерительные приборы.

Жители города смогут прийти с 10:00 до 12:00 в Госцентр стандартизации, метрологии и испытаний и принести тонометры (приборы для измерения давления), глюкометры (измерение сахара), напольные весы и даже очки. Каждый прибор проверит специалист.

— Сотрудники центра проверят, правильно ли приборы показывают результат. А очки исследуют на искривления. Уфимцам дадут советы, как правильно и без ущерба для здоровья пользоваться всеми приборами, — сообщили в центре.

Центр находится на бульваре Ибрагимова, 82.