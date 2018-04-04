Культуристы Ямала определили, кто выйдет на российский подиум

Гости прибыли на полярный круг и из-за пределов ЯНАО. К примеру, петербуржец Александр Вишневский, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 16-кратный чемпион страны по бодибилдингу — и судья международной категории, возглавивший судейскую коллегию. В процессе он то и дело брал штурвал ямальского чемпионата на себя, поправляя, при необходимости, ведущего.

На сцену в субботу, 31 марта, поднимались 30 человек — салехардцы, гости из Лабытнанги, Нового Уренгоя, Надыма и Харпа. Первыми были «пляжники» — в номинации Men’s Phisique состязались десять атлетов в двух ростовых категориях. Позже, в конце вечера, победители в своих категориях вновь появились перед залом для определения абсолютного чемпиона Ямала — им стал новоуренгоец Алексей Малахов.

Бодибилдинг классический — куда более радикален, чем пляжный. За чертой, где обыватели скажут: «Перекачался!», для культуристов только-только начинается самое интересное. Кому как не им хвалиться канатами и узлами мышц? Еще десять ямальцев демонстрировали их во всей красе. Сначала в группе — весь комплект стандартных поз для сравнения пропорций, начиная с визитной карточки культуризма, «двойного бицепса спереди». Потом — в свободном позировании под выбранную музыку, где они могли уже как угодно подчеркивать результаты многолетнего труда.

То, что бодибилдеры полностью подчиняют жизнь циклам набора массы и сгонки лишнего веса до «сухой» соревновательной формы, не новость. Но и девушки, выступавшие в категории фитнес-бикини, шли на многое ради выхода на сцену в Салехарде.

— «Сушилась» я три месяца ровно, и до того набирала массу столько же. Чего хочу после соревнований?.. Еще не определилась, наверное, что-то сладкое… Хотя, с другой стороны, перед выходом уже наелась зефира (это одна из маленьких хитростей атлетов — углеводная загрузка перед выступлением. — Прим. авт.). Просто сходить куда-нибудь в ресторан командой и отдохнуть по -человечески. И физически, и морально — последние недели были очень тяжелые, — говорит Мария Яковлева, одержавшая победу в одной из категорий номинации, а после получившая и кубок абсолютной чемпионки.

Она, как и Андрей Малахов , тренер сама себе и другим в студии «Nordic Gym». Новоуренгойцам мог достаться и третий кубок! Но в абсолютном первенстве у бодибилдеров салехардец Сергей Лазин все же обошел Андрея Дворака, лидировавшего в более легком весе.

Соревнования завершены, зрители покидают зал и тянутся к раздевалкам, но не все — часть идет разыскивать участников и участниц состязаний. Чтобы сфотографироваться, конечно!

— Всегда рассчитываешь на большее, хотя бы попасть в призеры, — говорит новоуренгойский «пляжник» Вадим Дмитриев . — В начале февраля я весил 109 килограммов, к сегодняшнему выступлению убрал 31 кило, чтобы попасть в категорию. А занял в итоге последнее место. Но знаете, что важно? Стою в холле, и подходят люди, фотографируются со мной: «Мы за вас!» Для меня это значит гораздо больше, чем кубок и медаль — мнение зрителей, до которых я донес свой позитив.

Состязания — диковинка, но уже не первая ласточка в окружной столице: пару лет назад здесь провели дебютный городской турнир. Окружной статус сказался не только на географическом охвате, подчеркивает один из судей, в прошлом салехардский, а ныне петербургский атлет Константин Филиппов

— Изменилось очень многое, из других городов приехали сильные спортсмены, наши подтянулись — всё на порядок выше, качественней, всё впечатлило. Были категории, где по поводу мест мы спорили. И в бодибилдинге по крайней мере у трех человек очень достойный уровень, они могут достойно представлять Ямал как минимум на уральских соревнованиях. Сергей Лазин, абсолютный чемпион, скоро поедет на чемпионат России в Санкт-Петербург. Думаю, он покажет там очень неплохой результат.

Организатор соревнований, директор региональной федерации бодибилдинга Олег Матиенко заметил, что чемпионат провели на средства от выигранного гранта губернатора. Со следующего года состязания культуристов планируется включить в окружной план спортивных мероприятий — более того, как ожидается, на Ямале будут проводить по два турнира в год.