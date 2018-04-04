Снимал целый год: фотограф показал видео с красивым Новосибирском с высоты

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал видео — на создание ролика, снятого с высоты ушло больше года.

По словам фотографа, он начал работу над роликом прошлой весной.

«В ролик вложено очень много трудочасов, что-то получалось, что-то — нет. Я постарался найти спонсоров, которые помогли бы мне. Всё снималось с высоты. Большинство людей говорили, что я наснимал только центр, но в этом ролике я постарался показать и отдалённые районы города. Я хотел показать интересные места города», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.

Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.