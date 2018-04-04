В Томской Писанице пройдет праздник

Гостей праздника ждет освящение пасхальных яств, театрализованная программа, различные мастер-классы. Все желающие смогут поучиться декупажу и росписи пасхальных яиц и пряников и даже звонарному искусству.

Во время празднования пройдут игры «Катание яиц», «Раскрути яйцо», «Битки» и многие другие. В Писаницу можно привезти свои крашенные яйца и стать чемпионом «Яичных боёв».

Начало праздничных мероприятий запланировано на 13:00 часов 8 апреля. Цена билета: 250 рублей (взрослый), 150 рублей (детский, льготный).