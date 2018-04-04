Илья Жигулев: У Шалимова в «Краснодаре» не было любимчиков

— В субботу вы играли за «Тосно» против «Спартака», а в понедельник узнали об отставке Игоря Шалимова из клуба, которому принадлежите. Удивились? — Да, это было неожиданно. В «Краснодаре» редко меняли тренеров. И Игорю Михайловичу, и его предшественникам руководство доверяло. В клубе не было такого — полгода поработал тренером, и до свиданья. Всегда старались дать карт-бланш.

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Так что уход Шалимова за шесть туров до конца удивил.

— Сергей Галицкий принял решение на эмоциях? — Мне кажется, после победы над «Ростовом» все поверили, что можно удержать второе место. Поэтому так сильно расстроились, когда против «Динамо», «Уфы» и «Анжи» было набрано всего два очка… Думаю, эти три игры и предрешили отставку. Но это мое мнение.

— Ходили слухи, что недоверие к Шалимову появилось еще летом, после поражения от «Црвены Звезды» в квалификации Лиги Европы. — Так писали в интернете. На самом деле в команде все было спокойно. Да, нам было досадно от того, что не попали в групповой турнир, но не более.

— Как игроки относились к Шалимову? — Очень уважали. У него не было авторитетов в команде, любимчиков. Когда надо, делал подсказки. А когда надо, мог и напихать. Любому. По нему видно, что он живет футболом, тренирует с большим азартом.

— А у вас какой установился контакт с тренером? — Когда мы вылетели из Кубка России и еврокубков, я за два месяца вышел несколько раз на замену. Спокойно тренировался и поначалу ничего не говорил. После паузы поехал на первый сбор, подошел к Шалимову и прямо спросил: «Может, мне реально уйти в аренду? Смысла сидеть на лавке нет никакого».

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На это Игорь Михайлович заверил, что на меня рассчитывают. Мол, сейчас другие ребята уйдут, и ты будешь в основе. Но после того, как пришел Олег Шатов, я понял, что мне не дадут играть. Владимир Леонидович Хашиг, наш гендир, предложил уехать в аренду, я согласился не раздумывая.

— Как вы попрощались с Шалимовым? — Он пожелал мне удачи. «Главное, чтобы ты играл постоянно», — вот его слова.

— Концовку этого сезона «Краснодар» проведет под началом Мурада Мусаева, который тренировал молодежку. Чего стоит от него ожидать? — Я с ним не так хорошо знаком, хотя пересекался не раз. В академии и позже, когда играл за основу. Те, кто с ним конкретно работал, говорят, что он очень хороший тренер. Ему удалось собрать отличную команду 99-го года рождения, они неплохо идут в молодежном первенстве, в Лиге УЕФА отличились. Думаю, Мусаев целеустремленный человек. То, что он возглавит первую команду, для него шанс. Наверняка он мечтал об этом. Я лично желаю ему удачи.

— Его методы работы сильно отличаются от того, что предлагал Шалимов? — У «Краснодара», как и у всей школы, один стиль игры — контроль мяча, прессинг при потере. Но в плане каких-то тонкостей в атакующих действиях мне сложно сказать. Вот закончится аренда, я вернусь в «Краснодар», посмотрим, что будет.

— Какие мысли после поражения от «Спартака» 1:2? — Играли мы неплохо, больше соперника владели мячом. Просто «Спартак» сумел реализовать один момент с игры и «стандарт», а мы ограничились только «стандартом».

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Многое предопределила концовка первого тайма. Если бы тогда не пропустили от Фернандо, все могло пойти по другому сценарию. Но эмоции после игры в целом положительные. Проведем работу над ошибками — и постараемся выправить турнирное положение в шести оставшихся матчах.

— Нравится играть на таких больших стадионах, как «Открытие Арена»? — Одно удовольствие. Народу много, но никакого давления я не испытывал. Всегда интересно проявить себя на таком стадионе против топового соперника.

— Как бывший спартаковец Дмитрий Парфенов мотивировал вас на игру? — Он сказал, что не нужно бояться соперника, надо выйти и спокойно играть. В общем, делать то, что отрабатывали на тренировках. Главное — командные действия. Только благодаря этому можно добиваться результатов.

Вообще Дмитрий Владимирович может зажечь. Был матч с «Анжи», когда мы проигрывали после первого тайма 0:2. Он нас так завел, что второй тайм команда заиграла совершенно по-другому. Тренер знает, где и что нужно сказать игроку.

— Как себя ощущает Павел Погребняк в «Тосно»? Можно сказать, что он освоился в команде? — Отмечу его человеческие качества. Павел всегда что-то подскажет, поделится своим опытом. Мне, молодому, интересно, как он играл в Англии, Германии. Мы с ним на эту тему много разговаривали. А что касается футбола, то на тренировках и матчах Погребняк старается выкладываться по полной. С каждым матчем наши взаимодействия на поле улучшаются.

— Что Погребняк вам рассказывал о своей жизни в Англии? — Все, кто поиграл в Европе, говорят, что там другой менталитет. Там все другое: и в бытовом плане, и в тренировочном процессе. Много всего интересного. Но чтобы понять разницу с Россией, нужно все это саму ощутить.

— Сами хотели бы поиграть в Европе? — С самого раннего детства мой любимый чемпионат — английская премьер-лига. Матчей АПЛ по телевизору видел даже больше, чем российского чемпионата.

— За кого топите в АПЛ? — За «Ливерпуль», еще со времен Стивена Джеррарда. Мне также симпатичен футбол, который показывает «Манчестер Сити». Интересный у них будет четвертьфинал Лиги чемпионов.

Илья Жигулев (справа). Фото: Gettyimages.ru — Многие отечественные игроки выбирают наш чемпионат из-за высоких зарплат, хотя в Европе могли бы расти. Вы себя к какой категории относите? — Думаю, одно другому не мешает. Уверен, что в той же Англии платят достаточно хорошо. Даже в чемпионшипе неплохие зарплаты. Поэтому я бы, не раздумывая, поехал туда.

С другой стороны, я не осуждаю наших игроков, которые хотят продолжать карьеру здесь. Российский чемпионат прогрессирует и в плане качества футбола, и в зрелищности.

Думаю, у каждого свои взгляды. Есть футболисты, которые уезжают в Китай в 23-24 года, наверное, для того, чтобы подзаработать. При всем уважении к китайскому чемпионату, уровень английского футбола в разы выше.

Я Федуна не читал, но одобряю. Кому нужны «Рубины», «Тосно» и «Анжи»?

Меня ничего не держит, огромных денег я не видел, поэтому, если появится возможность поиграть в АПЛ, я поеду.

— Как отнеслись к тому, что вас отдали в аренду в «Тосно»? — Считаю, это повышение. Не видел никакого смысла сидеть в «Краснодаре» на лавке. После изнурительных тренировок я выходил то на 5 минут, то на 10. А в «Тосно» мне полностью доверяют, дают большое количество игрового времени. Я прибавляю, становлюсь увереннее.

— Но ваша цель в итоге вернуться в «Краснодар»? — Я планирую закончить сезон здесь, а уже потом разговаривать с «Краснодаром». Надо понять, видят ли они меня в основном составе или нет. Сейчас главная цель — помочь «Тосно». А уже летом буду думать, что и как.

— Кто помогал вам осваиваться в Питере? — Я знаком с Мелкадзе и Трошечкиным. Вот они больше всего помогли. Еще со времен молодежной сборной общаюсь с Макаровым. Отдыхаем, гуляем тоже вместе. Вообще коллектив хороший, компанейский, со всеми приятно иметь дело.

Правда, я не привык к такому климату. Почти всю жизнь провел на юге, в тепле. В этом смысле я тоскую по Краснодару, потому что не люблю холод. А так, конечно, Питер красивый город, есть, где погулять и на что посмотреть.

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По материалам: www.sovsport.ru