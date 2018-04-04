Когда «АиФ» проведет «горячую линию», посвященную доступности медпомощи?

Волгоградцы смогу пообщаться с председателем Совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора

12 апреля с 13 до 14 в редакции « АиФ »-НП» пройдёт прямая линия, посвященная качеству и доступности медицинской помощи, с председателем Совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора Галиной Алексеевной Едигаровой.

Что делать, если нужна консультация специалиста, а очередь к нему расписана на месяц вперёд? Почему не дают инвалидность? Вправе ли отказать в приёме в поликлинике по месту фактического проживания?

Мы ждём ваших звонков 12 апреля с 13 до 14 часов по телефону (8442) 59-07-67.

Вопросы можно задать предварительно по электронной почте sheremet.larisa@yandex.ru.