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Когда «АиФ» проведет «горячую линию», посвященную доступности медпомощи?
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Когда «АиФ» проведет «горячую линию», посвященную доступности медпомощи? 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы смогу пообщаться с председателем Совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора.
12 апреля с 13 до 14 в редакции «АиФ»-НП» пройдёт прямая линия, посвященная качеству и доступности медицинской помощи, с председателем Совета по защите прав пациентов при региональном управлении Росздравнадзора Галиной Алексеевной Едигаровой.
Что делать, если нужна консультация специалиста, а очередь к нему расписана на месяц вперёд? Почему не дают инвалидность? Вправе ли отказать в приёме в поликлинике по месту фактического проживания?
Мы ждём ваших звонков 12 апреля с 13 до 14 часов по телефону (8442) 59-07-67.
Вопросы можно задать предварительно по электронной почте sheremet.larisa@yandex.ru.
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