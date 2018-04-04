Ещё
Боатенг: «Бавария» заслуженно победила, но ещё ничего не решено"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боатенг: «Бавария» заслуженно победила, но ещё ничего не решено" 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы неплохо начали, однако потом допустили несколько ошибок. После перерыва «Бавария» играла намного лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в свой футбол, грамотно передавая мяч. Наша команда контролировала игру, создавала моменты и в итоге заслуженно выиграла. Впрочем, еще ничего не решено. Надеюсь, в ответном матче мы еще прибавим и выйдем в следующую стадию", — цитирует Боатенга пресс-служба клуба.
Ответный матч пройдет в Германии 11 апреля.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Волейболист Тетюхин объявил о завершении карьеры Альба: «Если «Барселона» хочет сделать требл, то находится на правильном пути» «Фиорентина» нанесла «Удинезе» седьмое поражение подряд
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер спас людей после гибели5
Задержан экс-директор Российской федерации баскетбола4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение