Боатенг: «Бавария» заслуженно победила, но ещё ничего не решено"

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы неплохо начали, однако потом допустили несколько ошибок. После перерыва «Бавария» играла намного лучше. Мы хотели оставаться спокойными и постараться играть в свой футбол, грамотно передавая мяч. Наша команда контролировала игру, создавала моменты и в итоге заслуженно выиграла. Впрочем, еще ничего не решено. Надеюсь, в ответном матче мы еще прибавим и выйдем в следующую стадию", — цитирует Боатенга пресс-служба клуба.

Ответный матч пройдет в Германии 11 апреля.