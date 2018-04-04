Комитет ГД по госстроительству намерен до конца недели передать проекты об избирательном законодательстве

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству планирует до конца текущей недели передать законопроекты об избирательном законодательстве думскому комитету по контролю и регламенту. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

«Это связано с загруженностью комитета. Через наш комитет проходило до 60% всех законопроектов», — сказал М. Емельянов.

По его словам, передача имеющегося объема проектов уже идет, и данная тематика полностью перейдет в ведение комитета по контролю и регламенту с начала следующей недели.

Он отметил, что в ведении комитета остаются важные темы, связанные с совершенствованием уголовного и гражданского кодексов, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и административного законодательства.

«Все это очень напряженно для комитета, не хватает сил и возможностей, чтобы обрабатывать весь массив. Поэтому мы делимся частью своей компетенции с другими менее загруженными комитетами, в частности избирательное законодательство уходит в комитет по контролю и регламенту, наверно это логично», — подытожил депутат.