Хенрик Зеттерберг обогнал Сергея Фёдорова по количеству очков за «Детройт»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.

Шведский форвард «красных крыльев» Хенрик Зеттерберг отметился тремя результативными передачами и набрал 957-е очко в карьере за «Детройт». Он догнал в списке бомбардиров клуба Сергея Фёдорова и вышел на пятое место.

Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809), второе место занимает Стив Айзерман (1755), топ-3 замыкает Алекс Дельвеккио (1281), на четвёртой строке расположился защитник Никлас Лидстрём (1142).

Видео 955-го очка в карьере Зеттерберга можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».