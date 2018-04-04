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Хенрик Зеттерберг обогнал Сергея Фёдорова по количеству очков за «Детройт»
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Хенрик Зеттерберг обогнал Сергея Фёдорова по количеству очков за «Детройт» 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0), уступая по ходу встречи 1:4.
Шведский форвард «красных крыльев» Хенрик Зеттерберг отметился тремя результативными передачами и набрал 957-е очко в карьере за «Детройт». Он догнал в списке бомбардиров клуба Сергея Фёдорова и вышел на пятое место.
Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809), второе место занимает Стив Айзерман (1755), топ-3 замыкает Алекс Дельвеккио (1281), на четвёртой строке расположился защитник Никлас Лидстрём (1142).
Видео 955-го очка в карьере Зеттерберга можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».
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