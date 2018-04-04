Франк Рибери: «После первых десяти минут игры были уже плохо организованы»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери остался доволен победой над «Севильей» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом француз не очень удовлетворен эффективностью атаки.

— Мы хорошо начали, но после первых десяти минут были уже плохо организованы. Мы плохо играли в атаке, — цитирует официальный сайт «Баварии» Рибери. — Во время перерыва тренер сказал нам об этом. Во втором тайме мы показали действительно хорошую игру. Важно, что мы победили в Севилье. «Севилья» показала очень хороший футбол. Но после 0:1 мы показали хорошую реакцию. Мы должны продолжать в том же духе. В Лиге чемпионов нельзя допускать ошибки. Мы не имеем права думать, что уже вышли в полуфинал.