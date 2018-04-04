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Полиция разыскивает мошенницу, укравшую у 82-летней уфимки 165 тысяч рублей
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Полиция разыскивает мошенницу, укравшую у 82-летней уфимки 165 тысяч рублей 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе полицейские разыскивают мошенницу, похитившую деньги из квартиры 82-летней бабушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Незнакомка позвонила в дверь и представилась сотрудницей собеса. Она соврала пожилой уфимке, что со следующего месяца для пенсионеров предусмотрена выплата дополнительной денежной компенсации.
Аферистка попросила дать её имеющиеся наличные деньги, чтобы переписать номера купюр. Между делом «сотрудница собеса» попросила воды и воспользовалась моментом. Женщина заглянула в тайник, откуда пенсионерка достала деньги, и забрала всё. После этого злоумышленница сказала, что всё закончила и ушла из квартиры. Бабушка закрыла дверь и вернулась в комнату. Там она обнаружила пропажу 165 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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