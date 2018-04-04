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Алекс Сандру: «Мы должны сосредоточиться на серии А»
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Алекс Сандру: «Мы должны сосредоточиться на серии А» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру после разгромного поражения от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов посетовал на ошибки в обороне. Игрок обороны туринцев считает, что команда должна усердно работать, чтобы стать сильнее.
— Победила команда, которая была лучше готова. А мы допускали ошибки в обороне, — сказал в интервью клубному телевидению Сандру. — Мы должны работать, чтобы стать сильнее.
Такое случается, но, как я и сказал, остается только идти вперед и усердно работать. В первую очередь мы должны сосредоточиться на серии А.
Напомним, в чемпионате Италии «бьянконери» занимают первое место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 78 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку «Наполи» составляет 4 очка.
Ответный матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 11 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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