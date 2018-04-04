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Зинченко: Коноплянка похож на Стерлинга — оба шутят и ищут приключения на голову
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Зинченко: Коноплянка похож на Стерлинга — оба шутят и ищут приключения на голову 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сравнил своих товарищей по команде с партнёрами в «Манчестер Сити».
«На кого похож Коноплянка? Наверное, на Стерлинга. Он такой же весёлый, в быту постоянно шутит и ищет приключения на свою голову.
Ротань — это Фернандиньо. Такой же папа в раздевалке. Ярмоленко? Тяжело, хотелось бы сказать, что он похож на Лероя Зане, но тот больше в себе. Андрей больше шутит, но в то же время иногда кажется немного закрытым. Наверное, выберу Зане.
Ракицкий? Это легенда. Таких нет, я считаю. Он только один такой. Степаненко? Кто там у нас книги читает? Наверное, Делф. Беседина я уже знаю, наверное, восемь лет, но до сих пор не понимаю его характер. В сборной от него два слова услышишь, и то он их себе под нос скажет. В «Манчестер Сити» нет молчунов», — сказал Зинченко в интервью официальному YouTube-каналу телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2».
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