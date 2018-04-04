Главный проспект Екатеринбурга обновят к Чемпионату мира

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для ремонта тротуаров на проспекте Ленина в районе Плотинки. Судя по аукционной документации на портале госзакупок, работы приурочены к Чемпионату мира по футболу-2018.

Согласно техзаданию, до 12 июня на участке проспекта между улицей Максима Горького и Набережной Рабочей молодежи поменяют бортовой камень и канализационные люки, демонтируют старую тротуарную плитку и уложат новое гранитное покрытие на геосетку из высокомодульного полиэстера.

Стартовая стоимость работ составляет 26,5 миллиона рублей. Победитель конкурса станет известен 23 апреля.

Стоит напомнить, что в 2017 году на проспекте Ленина ремонтировали тротуар и проезжую часть на участке от улицы 8 Марта до Московской. В текущем году работы по обновлению проезжей части главной улицы Екатеринбурга будут продолжены. Как ранее сообщало "Уралинформбюро" — на участке от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта. В целом на ремонт дорог в уральской столице в 2018 году выделено 1,5 миллиарда рублей.

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