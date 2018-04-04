Рибери: «Рано думать, что „Бавария“ в полуфинале»

Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы отлично начали, но после стартовых десяти минут разладилась организация игры. Неудачно показали себя в атаке. В перерыве Хайнкес указал нам на это.

Во втором тайме «Бавария» показала действительно классный футбол. Очень важно, что выиграли на выезде. Необходимо продолжать в том же духе. В этом турнире нельзя ошибаться. Еще рано думать, что мы вышли в полуфинал", — сказал французский полузащитник в интервью пресс-службе клуба.

Ответный матч пройдет в Германии 11 апреля.