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Рибери: «Рано думать, что „Бавария“ в полуфинале»
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Рибери: «Рано думать, что „Бавария“ в полуфинале» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы отлично начали, но после стартовых десяти минут разладилась организация игры. Неудачно показали себя в атаке. В перерыве Хайнкес указал нам на это.
Во втором тайме «Бавария» показала действительно классный футбол. Очень важно, что выиграли на выезде. Необходимо продолжать в том же духе. В этом турнире нельзя ошибаться. Еще рано думать, что мы вышли в полуфинал", — сказал французский полузащитник в интервью пресс-службе клуба.
Ответный матч пройдет в Германии 11 апреля.
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