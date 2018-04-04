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Вальверде: «Статус фаворита ничего не значит, всё в руках команд»
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Вальверде: «Статус фаворита ничего не значит, всё в руках команд» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами в преддверии первого матча против «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Если вы следили за тем, как «Рома» играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это очень привлекательное четвертьфинальное противостояние.
Насколько я знаю, статус фаворита ничего не значит. Он не определяет результат. Все в руках команд. Чтобы одолеть «Рому», мы должны показать выдающийся футбол.
Я очень надеюсь, что на трибунах «Камп Ноу» соберется огромное число болельщиков. Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с «Челси», — сказал Вальверде.
Матч «Барселона» — «Рома» состоится в среду, 4 апреля.
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