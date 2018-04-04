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Президент «Тоттенхэма» — самый высокооплачиваемый руководитель среди клубов премьер-лиги
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Президент «Тоттенхэма» — самый высокооплачиваемый руководитель среди клубов премьер-лиги 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви является самым высокооплачиваемым среди руководителей клубов английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail. По информации источника, за минувший год его зарплата увеличилась вдвое и составляет 6 миллионов фунтов.
Таким образом, его недельный оклад равен 115 тысячам фунтов, что на 5 тысяч больше, чем у лучшего бомбардира «шпор» Харри Кейна. Рост доходов Леви связан с рекордной годовой прибылью клуба — 306 миллионов фунтов против 209 миллионов фунтов в прошлом году.
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