СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» недовольны высокой зарплатой президента клуба 

Футболисты лондонского «Тоттнехэм Хотспур» недовольны высокой зарплатой президента клуба Дэниела Леви.
Как сообщает The Times, некоторые игроки считают, что достойны более высокого оклада, а те, у кого истекает контракт, отказываются заключать новые соглашения.
По информации издания, агенты игроков, которые в ближайшее время будут обсуждать новые контракты, при переговорах будут опираться на зарплату Леви, которая составляет £6 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» уверен, что сможет купить Фёдора Смолова за £15 млн.