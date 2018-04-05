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СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» недовольны высокой зарплатой президента клуба
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СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» недовольны высокой зарплатой президента клуба 

RT на русском 1 час назад
Футболисты лондонского «Тоттнехэм Хотспур» недовольны высокой зарплатой президента клуба Дэниела Леви.
Как сообщает The Times, некоторые игроки считают, что достойны более высокого оклада, а те, у кого истекает контракт, отказываются заключать новые соглашения.
По информации издания, агенты игроков, которые в ближайшее время будут обсуждать новые контракты, при переговорах будут опираться на зарплату Леви, которая составляет £6 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» уверен, что сможет купить Фёдора Смолова за £15 млн.
RT на русском: последние новости
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