СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» недовольны высокой зарплатой президента клуба

Футболисты лондонского «Тоттнехэм Хотспур» недовольны высокой зарплатой президента клуба Дэниела Леви

Как сообщает The Times, некоторые игроки считают, что достойны более высокого оклада, а те, у кого истекает контракт, отказываются заключать новые соглашения.

По информации издания, агенты игроков, которые в ближайшее время будут обсуждать новые контракты, при переговорах будут опираться на зарплату Леви, которая составляет £6 млн в год.