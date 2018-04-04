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Зарплата через забастовки? На «Гидропрессе» жалуются на невыплату денег
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Зарплата через забастовки? На «Гидропрессе» жалуются на невыплату денег 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
На старые грабли?
Завод «Гидропресс» — некогда промышленный гигант региона, еще в конце прошлого года привлек внимание прокуратуры тем, что несколько месяцев не выплачивал зарплаты своим сотрудникам. Прошло всего несколько месяцев и вот — очередная жалоба на долги перед сотрудниками.
На прошлой неделе сотрудники предприятия рассказали в соцсети, что им выплатили только половину зарплаты за февраль, за март законные выплаты они не получили. Заводчане бросили работу и требуют расчета. Некоторым из них, кто бастовал ранее, перечислили деньги, но большинству нет.
Корреспонденту «АиФ Оренбург» удалось встретиться с двумя рабочими завода. Сантехники Анатолий и Геннадий (имена изменены) работают на предприятии полгода.
«Мы уже слышали, что в прошлом году на заводе были проблемы с зарплатами, — рассказывают мужчины. — Но вроде у них тогда все разрешилось, поэтому и пришли работать сюда. Да и выбор мест для трудоустройства у нас, откровенно говоря, небольшой».
Все это время на предприятии исправно платили, задержек не было. Но с наступлением нового года все резко изменилось.
«В последний раз деньги выплатили 16 марта, — рассказывает Геннадий, показывая смс-сообщение о поступлении 10400 рублей на счет. — Это ровно половина зарплаты за февраль. Уже март заканчивается, а остальных денег так и нет. Каждый день спрашиваем, но в ответ нас кормят «завтраками», говорят, что денег нет».
«Вчера группа рабочих начала забастовку, мы к ним присоединяемся, — продолжает Анатолий. — Мы просто прекратили работу, хотя на завод пришли. Руководство к нам не выходит, ничего не объясняет».
Чтобы не было проблем?
Мужчины пока не готовы открыто говорить о ситуации на заводе, но пообещали, что в случае если она в ближайшее время не изменится, они будут официально приглашать журналистов и уже не будут скрывать имен. Буквально на следующий день мужчины сообщили, что им выплатили все долги. «Остатки отдали. Но думаю это связано только лишь с визитом прокуратуры за прошлые невыплаты зарплат. Чтобы не иметь видимых проблем сейчас, решили отдать. Посмотрим, что будет в апреле».
В приемной генерального директора предприятия Юрия Стрельцова сообщили, что он на совещании. При этом, рассказали, что «долгов на заводе нет, все выплатили, забастовок тоже никаких нет».
«Что вы верите тем, кто скрывается под вымышленными именами?» — задалась вопросом сотрудница на том конце телефонного провода. Видимо, то, что с работниками разговаривали вживую буквально на проходной завода, не стоит брать в расчет.
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