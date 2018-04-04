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Евгений Малкин: «Пришло время войти в историю»
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Евгений Малкин: «Пришло время войти в историю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин надеется, что его команда сможет войти в историю. Он хочет выиграть третий раз подряд Кубок Стэнли.
— Мы знаем, что у нас отличная команда, — цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Малкина. — И мы понимаем, что дело не только в игроках. Есть еще тренеры. Есть клуб. Все вносят свой вклад. Мы приходим на тренировки, приходим в это здание. Мы все вместе, все работают ради победы. Последние два года укрепили нашу веру в себя. Мы знаем, что у нас отличная команда. Пришло время победить и войти в историю. Это удивительное чувство. У нас есть отличный шанс.
Думаю, что у нас все в порядке. Невозможно провести весь сезон идеально. Мы стараемся изо всех сил. Мы два раза подряд выиграли Кубок. Нынешний сезон получился долгим. За последние два года мы провели много матчей, но мы боремся. У нас не так много побед в этом году, но они есть. Мы понимаем, что место в турнирной таблице не так важно для плей-офф. Там все начинается заново. Мы рады, что попали туда.
Есть разница между поражением в первом раунде и в финале. Первый раунд — это очень рано. Еще две недели и все? Нас это не устраивает.
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