Сезон соревнований по велоспорту стартует на трассах Челябинской области

Автомобилистов Челябинской области просят быть осторожными на дорогах из-за старта сезона велосоревнований, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Велосипедисты начинают подготовку к соревнованиям. Тренировки и сами состязания будут проходить по автомобильным дорогам, в том числе трассе М-5 «Урал». Поэтому водителям транспортных средств нужно быть более внимательными.

Так, учебно-тренировочные занятия для велосипедистов будут проводиться на следующих дорогах:

Обход г. Челябинска, Вахрушево г. Копейска — Долгодеревенское, Кузнецкое — Байрамгулово, Челябинск — Тимирязевкий (участок Полетаево — Архангельское), Копейск — Луговой Красноармейского муниципального района, Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой Красноармейского муниципального района, Кузнецкое — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым, Миасс — Карабаш — Кыштым, М-5 «Урал» Москва — Челябинск (проезд до обхода к месту тренировок), М-5 «Урал» подъезд к городу Екатеринбургу (проезд до обхода к месту тренировок).

Сами соревнования по велосипедному спорту будут проведены на автодороге «Вахрушево г. Копейска — Долгодеревенское (участок Вахуршево — Сычёво)». Расписание соревнований:

14, 15, 21, 22, 28-30 апреля,5, 6, 12, 13, 18-20, 26, 27 мая,2, 3, 10, 11 июня,1-19, 24-26 августа,1, 2, 8, 9 сентября.

Отметим, что челябинцы также уже открыли сезон катания на каяках по реке Миасс.